تنفيذ حملة رفع لمخلفات السيول وفتح لشوارع مدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

نفذت قيادة السلطة المحلية بمديرية المكلا بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ حملة رفع مخلفات الأمطار وفتح للطرقات التي أغلقت جراء المنخفض المداري الذي شهدته مدينة المكلا.



وجرى بالحملة التي أشرف عليها مدير المكتب الفني بمديرية المكلا المهندس سامي العمودي ورئيس اللجان المجتمعية بالمديرية المهندس عبدالله بن علي الحاج وبحضور مدير مكتب المدير العام لمديرية المكلا الأستاذ أيمن باعيسى؛ إزالة جميع العوائق والأحجار وفتح للعبارات المسدودة وركام الأتربة الذي قطعت الطرقات وأغلقت أبواب بعض المنازل بأحياء مدينة المكلا.

وتقدمت قيادة السلطة المحلية بمدينة المكلا ورئاسة اللجان المجتمعية بكل الشكر والتقدير لرؤساء الأحياء والشباب المبادرين على دورهم البارز في إنقاذ المتضررين وخدمة المواطنين الذي واجهوا السيول الجارفة لمياه الأمطار.

وشهدت المكلا، يوم الأربعاء الماضي، موجة مدارية ماطرة تخللتها صواعق رعدية وسيول جارفة، فيما تهيب مصلحة الدفاع المدني بساحل حضرموت بأخذ الحيطة والحذر تحسبًا لاستمرار الموجة المدارية الماطرة