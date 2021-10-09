مكتب الصحة سيحوت ينفذ حملة رش وتعقيم للوقاية من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيحوت

نفذ مكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت اليوم، حملة رش وتعقيم رذاذي بمادة الكلور في مساجد المديرية بتمويل من السلطة المحلية ومكتب الصحة والسكان بالمحافظة في إطار الجهود الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



وفي التدشين أكد مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الأستاذ سعيد مبارك معرابي على أهمية تضافر الجهود لإنجاح الحملة ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر فيروس كورونا وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه.

ولفت إلى أن السلطة المحلية ومكتب الصحة بالمحافظة سخروا كل ما لديهم من إمكانيات لمواجهة الفيروس .. داعياً المجتمع إلى إتباع التعليمات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة والسكان بهذا الخصوص.

وشكر معرابي قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر ومكتب الصحة والسكان ممثل بالمدير العام الدكتور عوض مبارك سعد على ما قدموه من دعم للقطاع الصحي من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التعقيم والوقود لمستشفى سيحوت لتعزيز الجهود الصحية في مجابهة فيروس كورونا بالمديرية.

كما ثمّن معرابي دور السلطة المحلية بمديرية سيحوت في تقديم كافة التسهيلات اللأزمة بشأن تنفيذ عدداً من الأجراءات الأحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا لحماية المواطنين من مخاطر العدوى