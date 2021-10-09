مدرسة الرواد الأهلية تقيم فعاليات متنوعة احتفاءً بيوم اللغة المهرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

أقامت مدارس الرواد الأهلية الحديثة بمدينة الغيضة، حفل خطابي وفني احتفاءً بيوم اللغة المهرية الذي يصادف الثاني من أكتوبر من كل عام باشراف مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.



وخلال الحفل أكدت مديرة مدرسة الرواد الأهلية الأستاذة ثرياء على أهمية الحفاظ على اللغة المهرية حتى تخلد للأجيال , شاكرة مركز اللغة المهرية لتحملهم الحفاظ على اللغة المهرية .

وتخلل الحفل على العديد من الرقصات الفنية والتراثية وفتح جناح خاص يبرز فيه عادات وتقاليد البيت المهري في الضيافة والكرم