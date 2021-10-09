شكرا لبحثكم عن خبر أمطار لحج تقتل فتاتين في قرية الزيادي بتبن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفيت فتاتان بعد ظهر اليوم غربي قرية الزيادي مديرية تبن محافظة لحج في مكان تجمع السيول بمحفر القرية لغزارة الامطار التي شهدتها اراضي المديرية و معظم مناطق المحافظة…

وأفاد : والد إحدى الفتاتين ويدعا فضل عرم ان ابنته (صبور) تبلغ من العمر 11 سنة وابنة اخية (نصرة حلمي) تبلغ من العمر 10 سنوات ذهبتا بعد ظهر اليوم الى مكان المحفر بالقرب من مسكنهم بعد مشاهدة اخواتهن الصغار يذهبن الى مكان المحفر الذي امتلاءه بمياه السيول ليلة البارحة ؛ لغرض ارجاعهن… مما ادى الى غرقهن ووفاتهن في المكان .

من / أ. فهد العكمة