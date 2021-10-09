شكرا لبحثكم عن خبر اللواء عيدروس الزبيدي يصرف مكرمة مالية للقوات الجنوبية بمناسبة عيد الثورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة الجنوبية ، المقدم/ محمد النقيب، في تنويه هام، أن الرئيس الزبيدي وجه بصرف حافز لكافة منتسبي الجيش والأمن الجنوبي، وذلك بمناسبة ثورة 14أكتوبر المجيدة.

وقال النقيب : "بمناسبة احتفال شعبنا الجنوبي بذكرى ثورة 14 اكتوبر المجيدة، وبتوجيهات من الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، ستبدأ اللجان المختصة في الدائرة المالية للقوات المسلحة، بصرف حافز "100,000" مائة الف ريال، لكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن".

وأضاف: "ان الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس القائد بالقوات المسلحة والأمن ينطلق من أهمية دورها الوطني العظيم، كونها درع الجنوب وحاجز الصدّ الذي طالما تكسرت عليه كل المؤامرات والدسائس والتهديدات التي تستهدف وطننا الجنوب".

وقال : "ونيابة عن كافة زملائنا ضباط وصف ضباط وجنود القوات المسلحة الجنوبية والأمن، يشرفنا ويسرنا ان نرفع تهانينا الى القيادة السياسية والعسكرية العليا ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى ال 58 لثورة اكتوبر المجيدة".

ولفت : "ونود الإشارة أن صرف الحافز للوحدات العسكرية والامنية سيبدأ من يوم الاثنين الموافق 11 اكتوبر 2021م، بنفس الآلية السابقة، ونشكر بدورنا الأخوة الزملاء في الدائرة المالية للقوات المسلحة والأمن ممثلة بالأخ ابراهيم قائد علي رئيس الدائرة".