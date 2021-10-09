شكرا لبحثكم عن خبر مدارس سماء عدن النموذجية تنظّم المعرض العلمي بمنهجية "ستيم" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – فواز الحنشي

نظمت مدارس سماء عدن النموذجية، اليوم، المعرض العلمي الأول بمنهجية STEAM (التعلم للحياة)، كما جرى تكريم الطلاب الفائزين بالمسابقات المحلية والوطنية والدولية.

وخلال الفعالية رحبّ رئيس مجلس إدارة مدارس سماء عدن النموذجية "فايز فضل ناجي اليهري"، بالحاضرين من السلطة المحلية بالمنصورة، ووزارة التربية والتعليم، والشخصيات الاجتماعية ورجال المال وأولياء أمور الطلاب، مشيداً بالإنجازات العلمية والمراكز الأولى التي حققها منتسبو مدارس سماء عدن.

وكرمت مدارس سماء عدن الطلاب الفائزين بالمشاركات والمسابقات المحلية والوطنية والدولية، بدروع وشهادات تقديرية نظير ما حققوه من مراكز متقدمة.

وطاف الحاضرون بالمعرض العلمي الذي احتوى على أبرز الاختراعات التي قام بها الطلاب في (معمل الروبوت، المخترع الصغير، والمشاريع الحرة، ونماذج وتطبيقات تقنيات العلم التفاعلي).

وخلال حفل التكريم استعرض طلاب الفقرة الانشادية انشودتين أحدهما بعنوان (سما عدن عنوانكم لا سواها، و قوة يا نبراس).

حضر افتتاح المعرض النوعي الأول مدير عام مديرية المنصورة الأستاذ أحمد علي الداؤودي، ومدراء عموم التخطيط، والوسائل والتقنيات، بوزارة التربية والتعليم، ورئيس شعبة التعليم بمكتب التربية عدن، ومدير مكتب التربية بالمنصورة، وعدد من الشخصيات الاجتماعية ورجال المال والأعمال وأولياء أمور الطلاب، وجمع من المواطنين.