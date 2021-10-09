المركز الثقافي اليمني بالقاهرة يحتفل بتوقيع كتاب (أحرف النسرين)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم المركز الثقافي اليمني بالقاهرة، حفل توقيع كتاب النصوص الشعرية (أحرف النسرين) للشاعرة اليمنية نسرين يحيى، عن مجموعتها النثرية المتضمنة 80 صفحة تتكون من 22 نص ادبي.



وتناول الكتاب في طياته مشاعر اليمني ومعاناته في الحرب ، ومتاعب الحياة ، التي عكستها الشاعرة في قالب ادبي بديع نال استحسان لجنة التقييم من شعراء مصريين.

وأشادت مدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة المستشارة عائشة العولقي، بابداعات المثقفين والادباء اليمنيين المتواجدين في جمهورية مصر العربية..مؤكدة حرص المركز على دعم المبدعين اليمنيين في المجال الثقافي والادبي.

تخلل حفل التوقيع الذي حضره نائب القنصل في السفارة اليمنية بالقاهرة علي الغيثي، عدد من الفقرات الموسيقية والغنائية من التراث اليمني.