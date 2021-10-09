شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تدين مواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية تجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، مواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف مطار الملك عبد الله بطائرتين مُسيرتين بدون طيار، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بالمملكة والمُقيمين فضلاً عما خلفه من بعض الخسائر المادية.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها " أن تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، بما في ذلك المطارات الواقعة في المنطقة الجنوبية بالمملكة، من قِبل ميليشيا الحوثي يُعد تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار المملكة، فضلاً عما يُمثله من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديد لحياة المسافرين ولأمن وسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية".

وجددت مصر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن.