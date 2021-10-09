بلادنا تشارك في الاجتماع السنوي الرابع لمعاهدة ميثاق الطاقة في بروكسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الاجتماع السنوي الرابع (EIRA2021) لمعاهدة ميثاق الطاقة واطلاق التقرير الرابع لتقييم مخاطر الاستثمار في الطاقة المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بوفد ترأسه وزير الكهرباء والطاقة الدكتور انور كلشات.



واكد الوزير كلشات في الكلمة التي القاها في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، أن اليمن تسعى لوضع الإجراءات القانونية والدستورية لتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة عبر وضع القوانين التي تعمل على تطوير وتنمية القطاع واعتماد الحكومة اليمنية للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

واشار كلشات الى انه تم تفعيل المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزارات الكهرباء والطاقة، والنفط والمعادن، والتخطيط والتعاون الدولي، والمالية ، حيث يقوم المجلس الأعلى للطاقة بمراجعة ورسم الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ووضع خطط ومعالجات لتطوير قطاع الطاقة في الجمهورية اليمنية.

ولفت وزير الكهرباء والطاقة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، الى حاجة اليمن لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة..داعياً الأطراف المتعاقدة في معاهدة ميثاق الطاقة للنظر بجدية للاستثمار عبر القطاع العام والخاص والمساهمة في تطوير الطاقة في اليمن.

شارك في الاجتماع، سفير اليمن لدى بلجيكا محمد طه مصطفى.