شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معهد أمريكي: مقاومة “قبائل عبيدة” الشرسة أفشلت خطط الحوثيين تطويق مدينة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قال معهد جيمس تاون الأمريكي للدراسات إن الحوثيين فشلوا في تطويق مدينة مأرب (شرقي اليمن) بسبب المقاومة الشرسة من قبل رجال “قبائل عبيدة”.



وأضاف المعهد أن فشل الحوثيين في تطويق مأرب يأتي بسبب مواجهة قواتهم هجمات قوية من قبائل محافظة البيضاء “استهدفت هذه الهجمات خطوط إمداد الحوثيين إلى المواقع المكتسبة حديثًا جنوب مأرب”.

ويحاصر الحوثيون مديرية “العبدية”-موطن قبائل عبيدة- من جميع الجهات منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث يرفض القبائل تسليم مناطقهم للجماعة المسلحة، ويقاتلون بقوة لمنع دخول الحوثيين أراضيهم. وتقول الحكومة اليمنية والمنظمات المحلية إن أزمة إنسانية واسعة تسبب بها حصار الحوثيين ما أثر على 35 ألف نسمة يعيشون في المديرية.