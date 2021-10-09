تحذيرات من الأرصاد حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في عدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إلى الابتعاد عن ممرات ومجاري السيول وبطون الأودية اثناء وبعد هطول الامطار.



وأفاد في بيان له أن يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة (متوسطة إلى غزيرة) يصاحبها العواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من لحج جنوبا إلى صعده شمالا وكذلك الهضاب الداخلية لمحافظات (حضرموت، شبوه، ابين، الضالع والبيضاء).

وأضاف: هطول امطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة قد يصاحبها الرعد احيانا على السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

وفي المناطق الصحراوية توقع المركز هطول أمطار على على صحاري (الجوف ومارب وشبوه وحضرموت) .

وشدد على أهمية ابتعاد المواطنين عن ممرات ومجاري السيول وبطون الأودية اثناء وبعد هطول الامطار حفاظا على سلامتهم.

وأكد على ضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.

ونبه إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من التدني في مدى الرؤية الأفقية من قبل سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب