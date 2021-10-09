بلادنا تدين محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية تهديد امن السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ادانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية اليائسة تهديد امن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مطار ابها الدولي واستهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخاً بالستياً، واستهداف مطار الملك عبدالله بمدينة جازان بطائرة مسيرة (مفخخة) اعترضتهم قوات التحالف العربي.



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان مواصلة مليشيات الحوثية المدعومة من ايران اعتداءاتها العدوانية على المناطق والاعيان المدنية والممتلكات العامة يعد أنتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والانساني واستخفافاً بالمجتمع الدولي".

واضاف البيان " ان مثل هذه الاعمال العدوانية تعد بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية امن المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة اراضيها، ويتطلب موقفاً واضحاً ورادعاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الاعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة ومحاسبة مرتكبيها".

وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.