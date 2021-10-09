وزير الإعلام يشيد بالملاحم الأسطورية التي يسطرها الابطال في مختلف جبهات مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، بملاحم الصمود الأسطوري والثبات والشجاعة والبسالة التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل في مختلف جبهات مأرب بمواجهة تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران .



وقال "ان احلام وحشود وعتاد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران ما زالت تتبخر في جبهات مأرب، وفشلت دعايتها الإعلامية، وكل الاعيبها ومناوراتها السياسية لخلخلة الجبهة والنيل من صمودها، وكل العروض والاغراءات التي قدمتها لمشائخ ووجهاء وابناء المحافظة لتسليم رقابهم للوالي الفارسي"حسن ايرلو" القابع في العلصمة المختطفة صنعاء"‏.

واكد الارياني ان مأرب الارض والانسان والتاريخ والحضارة تضرب اليوم وكل يوم اروع الأمثلة في البطولة والصمود والتضحية والاستبسال دفاعا عن الارض والعرض والهوية والعزة والكرامة، وتؤكد للقاصي والداني ان للحرية ثمن باهظ لا يقوى عليه من ادمنوا وتلذذوا العيش في مستنقع الذل والعبودية والارتزاق‏.

ووجه الارياني التحية والتقدير والإجلال لمشايخ وقبائل وابناء محافظة ‎مأرب، ورجال ونساء وأطفال هذه المحافظة البطلة وساكنيها الاحرار، الذين اسقطوا أوهام استعادة امجاد الامبراطورية الفارسية، وأثبتوا ان لا كسرى بعد كسرى، وأن اليمن عربية وستظل عربية.