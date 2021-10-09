معين عبدالملك يطلع على الاضرار جراء السيول بالمكلا ويتابع تأثيرات الحالة المدارية في عدن ولحج وابين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على حجم الاضرار في البنية التحتية والممتلكات الخاصة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت التي تأثرت بالحالة المدارية الناتجة عن إعصار شاهين والتي تحولت الى موجة مدارية رطبة، وما نجم عن السيول مناضرار، وتعامل السلطة المحلية مع تداعيات ذلك.



واجرى رئيس الوزراء اتصالات مكثفة منذ بدء تشكل الحالة المدارية مع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، وعدد من المسؤولين، لمتابعة الجهود المبذولة أولا بأول بما فيها تقليل التاثيرات، والتعامل مع السيول الغزيرة التي اجتاحت عدد من احياء مدينة المكلا ومساعدة المتضررين.. واطلع منهم على تقارير أولية حول الاضرار التي حدثت وتكامل الجهود بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية لتقديم المساعدة للمواطنين وإنقاذهم وفتح الطرقات أمام المواطنين ، وحصر الاضرار.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة واهمية تعزيز التنسيق على المستويين المركزي والمحلي، وضرورة الاسناد المجتمعي لهذه الجهود.. منوها بمبادرات الشباب والفرق التطوعية وما لعبته من دور مهم في تقديم المساعدة للمواطنين، واهمية استمرار الجهود وتكاملها بما في ذلك مشاركة القطاع الخاص لرفع الاضرار في اسرع وقت ممكن.

وأكد الدكتور معين عبدالملك على تقديم الدعم السريع والعاجل للأضرار الناجمة عن الكارثة الطبيعية ومساعدة المواطنين والمتضررين، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

ووجه رئيس الوزراء وزارة الأشغال العامة والطرق والمؤسسات المعنية بتكليف فرق للنزول الميداني لتقدير الاضرار والعمل على اصلاحها بشكل عاجل.

كما يتابع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع محافظي عدن احمد لملس وابين اللواء ابوبكر حسين ولحج اللواء احمد التركي، التاثيرات الناجمة عن تمدد الحالة المدارية الى هذه المحافظات واليات الاستعداد للتعامل معها.. ووجه رئيس الوزراء بمضاعفة الجهود لتقليل الاضرار، وتنسيق الجهود المركزية والمحلية والمجتمعية لتفادي كوارث السيول واضرارها.