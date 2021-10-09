تيم ليندركينغ  يزور ثلاث دول خليجية لبحث إحياء السلام المتعثر في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ عدن

يوم أمس الأول وصل مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن في جولة إقليمية جديدة، الجمعة، لإجراء مباحثات مع أطراف عدة جهود إحياء السلام المتعثر ومناقشة تداعيات الهجوم الحوثي المستمر على مدينة مارب.



وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن تيم ليندركينغ وصل إلى الأردن الجمعة وسيزور السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

وأضافت أن المبعوث الخاص سيلتقي خلال جولته مع “أعضاء في الحكومة اليمنية وممثلي المجتمع المدني وكبار المسؤولين الحكوميين الإقليميين ومن الأمم المتحدة وشركاء دوليين آخرين”.

وتابع البيان أن “جهود ليندركينغ ستركز على تقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني ودفع عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة”.

و أشار إلى أن “المبعوث الخاص سيواصل الدعوة إلى حل دائم لأزمة الوقود في اليمن، بما في ذلك إنهاء القيود المفروضة على وارداته وتلاعب الحوثيين بأسعاره وتخزينه”.

وخلال لقاءاته مع الشركاء الدوليين، سيتناول المبعوث الخاص تداعيات استمرار هجوم الحوثيين في مأرب، والذي “يفاقم الأزمة الإنسانية ويقتل المدنيين ويتحدى الإجماع الدولي على الحاجة الملحة لإيجاد حل سلمي للصراع”، وفقا للبيان.

وصعد الحوثيون في فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك مئات القتلى من الجانبين.

وقالت الخارجية الأميركية إن هجوم المتمردين “يفاقم الأزمة الإنسانية ويقتل المدنيين ويتعارض مع الإجماع الدولي على الحاجة الملحة لحل سلمي للنزاع”