شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي وزير التربية والتعليم في وفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اتصالاً هاتفياً بوزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري، عزاه في وفاة والده سالم صالح العكبري، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب رئيس الجمهورية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية وإسهاماته في إثراء المكتبة الأدبية والثقافية، وخدمة أبناء المجتمع وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب رئيس الجمهورية، خلال الاتصال، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.