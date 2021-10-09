شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن دغر يبعث برقية عزاء لوزير التربية والتعليم بوفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى وزير التربية والتعليم طارق العكبري، بوفاة والده سالم العكبري.



وعبر الدكتور بن دغر، عن خالص العزاء وعظيم المواساة لوزير التربية والتعليم وإخوانه وجميع افراد اسرته وكافة آل العكبري بهذا المصاب الأليم.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.