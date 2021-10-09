الحكومة اليمنية ترحب برفض مجلس حقوق الانسان تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

رحبت الحكومة اليمنية، برفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين باليمن.



وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني "أحمد عرمان" إن "رفض مجلس حقوق الإنسان اليوم تمديد ولاية مجموعة الخبراء البارزين، اول رسالة إيجابية منه لليمنيين، بشأن موقفهم من الحوثيين".

وحسب وكالة "سبأ" الرسمية، أوضح أن "ميليشيا الحوثي خلال الثلاثة الأعوام الماضية اعتبرت أن تصويت المجلس بتمديد ولاية الخبراء البارزين، ضوء أخضر لاستمرارهم في جرائمهم".

وأضاف عرمان: " طالما حذرنا من الانحياز وعدم المهنية، ووقوع الفريق تحت تأثير قوى تدعم الحوثيين وتحاول تحسين صورتهم، وتضليل الرأي العام الدولي حول حقيقة الوضع في اليمن، ولذلك يعتبر التصويت اليوم برفض التمديد انتصارا لليمنيين، في مواجهة مشروع أيران، كما يؤكد القرار اليوم، على أهمية دور الآليات الوطنية، وضرورة منحها مساحة أوسع للعمل".

والخميس رفضت 21 دولة من أصل 47 عضو في المجلس، مشروع قرار التمديد الذي تقدمت به هولندا، فيما وافقت عليه 18 دولة، وامتنعت سبع عن التصويت، فيما غابت دولة أوكرانيا أثناء التصويت.

وجاء التصويت في مقر المجلس بجنيف، عقب التقرير الأخير الذي تقدم به فريق التحقيق الأممي، واتهم جميع أطراف الصراع اليمني بارتكاب أعمال قد ترقى إلى جرائم الحرب.