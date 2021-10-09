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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمداد الدوائي يرفد عدد من المؤسسات الصحية باحتياجها من الأدوية والمستلزمات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
رفد البرنامج الوطني للامداد الدوائي بالعاصمة المؤقتة عدن عدد من المرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضحت مدير عام البرنامج الدكتورة سعاد الميسري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه تم رفد الصيدلية المركزية بعدن بالأدوية الخاصة بزارعي الاعضاء والكلى وكمية من الأنسولين.. فيما تسلم مركز عزل الامل بمديرية البريقة كمية من الأدوية الخاصة بالعناية المركزة لحالات كوفيد 19.
كما تم رفد المستشفيات بمحافظة المهرة بأدوية متنوعة ومواد حماية وغيرها.