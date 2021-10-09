اخبار الخليج / اخبار اليمن

الإمداد الدوائي يرفد عدد من المؤسسات الصحية باحتياجها من الأدوية والمستلزمات

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمداد الدوائي يرفد عدد من المؤسسات الصحية باحتياجها من الأدوية والمستلزمات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

رفد البرنامج الوطني للامداد الدوائي بالعاصمة المؤقتة عدن عدد من المرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية.

 

وأوضحت مدير عام البرنامج الدكتورة سعاد الميسري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه تم رفد الصيدلية المركزية بعدن بالأدوية الخاصة بزارعي الاعضاء والكلى وكمية من الأنسولين.. فيما تسلم مركز عزل الامل بمديرية البريقة كمية من الأدوية الخاصة بالعناية المركزة لحالات كوفيد 19.

 

كما تم رفد المستشفيات بمحافظة المهرة بأدوية متنوعة ومواد حماية وغيرها.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا