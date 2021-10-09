وأوضحت مدير عام البرنامج الدكتورة سعاد الميسري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه تم رفد الصيدلية المركزية بعدن بالأدوية الخاصة بزارعي الاعضاء والكلى وكمية من الأنسولين.. فيما تسلم مركز عزل الامل بمديرية البريقة كمية من الأدوية الخاصة بالعناية المركزة لحالات كوفيد 19.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمداد الدوائي يرفد عدد من المؤسسات الصحية باحتياجها من الأدوية والمستلزمات والان مع التفاصيل الكاملة

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012