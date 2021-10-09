شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفارة اليمنية في روسيا تحتفي بأعياد الثورة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتفلت السفارة اليمنية في موسكو اليوم بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر.



وقال السفير احمد الوحيشي "إن ثورة سبتمبر وأكتوبر مثلت منطلق التحرير والتنمية واليوم نحتفل بها ونقف اجلال لأولئك الأبطال الذين ضحوا لرفع راية الوطن خفاقه ونحن جميعا نعمل لاستكمل الجهود مع كل الوطنيين الأحرار لإحلال السلام ولاستعادة الدولة المدنية على اساس المرجعيات الثلاث الوطنية والإقليمية والدولية".