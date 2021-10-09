الحكومة الشرعية تستغرب من الصمت الدولي ازاء جرائم الحوثيين بحق المدنيين بمديرية العبدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استغربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من الصمت الدولي إزاء ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين والنازحين بمديرية العبدية في مارب.



وقالت الوزارة في بيان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه " في الوقت الذي تستهدف فيه مليشيا الحوثي عشرات الآلاف من المدنيين في المديرية بمختلف أنواع الأسلحة تفرض في الوقت ذاته حصارا خانقا على المديرية وتمنع دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال للمديرية".

وجددت وزارة الخارجية مطالبتها لمجلس الأمن بحماية المدنيين بشتى السبل الممكنة وتجنيبهم ويلات الحرب والاستهداف المباشر بالصواريخ الباليستية الموجهة والأسلحة الثقيلة.. كما وتدعو الى إدانة دولية لما ترتكبه مليشيا الحوثي من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن.