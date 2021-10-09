السفير الاصبحي يبحث مع وزير العدل المغربي التعاون الثنائي في مجال القضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى الرباط عز الدين الاصبحي، اليوم، مع وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي.



واشاد السفير الاصبحي، ببرامج التعاون المشترك بين بلادنا ومملكة المغرب ومنها برنامج دعم القدرات الخاصة بالدارسين اليمنيين في معهد القضاء العالي في المملكة المغربية والذي تخرج منه عشرات الكوادر القضائية اليمنية المتميزة..مؤكداً على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وهنأ الاصبحي، وزير العدل المغربي، بنجاح العملية الانتخابية في المغرب التي تؤكد تجربة ديمقراطية متميزة، وتشكيل الحكومة المغربية الجديدة.

حضر اللقاء، المستشار بالسفارة حسين صالح.