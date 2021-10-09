هادي يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغاثة المتضررين من السيول بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تابع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، تداعيات الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة وألحقت أضرارا بالغة بالممتلكات العامة والخاصة.



وشدد الرئيس خلال اتصالاً هاتفياً بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على ضرورة بذل كل الجهود لإنقاذ ومساعدة العالقين وتقديم العون الانساني العاجل للمتضررين والنازحين.

حيث وجه رئيس الجمهورية الحكومة بتقديم الدعم السريع والعاجل للأضرار الناجمة عن الكارثة الطبيعية ومساعدة المواطنين والمتضررين وتقديم العون اللازم والوقوف على الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت عددا من مناطق المحافظة واتخاذ الحلول والمعالجات اللازمة.

من جانبه واستعرض المحافظ البحسني خلال الاتصال تقرير عن حجم الأضرار التي خلفتها السيول في بعض مديريات المحافظة.

وعبر المحافظ عن شكره لاهتمام ومتابعة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية المستمر للأوضاع في المحافظة جراء الظروف المناخية التي ألحقت ضررا بالغا بالممتلكات العامة.