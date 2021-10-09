إصلاح تريم: التعطيل المتعمد لمرافق الإنتاج في البلاد ساهمت في انهيار الاقتصاد الوطني

المنامة - ياسر ابراهيم - قال إصلاح مديرية تريم بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، إن تعمد تعطيل مرافق الإنتاج الوطني تسبب في انهيار الاقتصاد الوطني.



جاء ذلك في كلمة للقيادي في فرع الحزب بالمديرية علي صبيح، خلال مهرجان خطابي وفني، الجمعة، بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس الحزب وأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدة.



واستنكر "صبيح" انهيار الإقتصاد الوطني أمام أعين الجميع بفعل التعطيل المتعمد لكل مواقع الإنتاج (المطارات والموانئ والمصافي وحقول النفط) التي ترفد خزينة الدولة بإيرادات تسهم كثيرا في استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأخرى وتحقق معالجة مشكلة انقطاع مرتبات موظفي الجهاز الحكومي للدولة المدني والعسكري والأمني بشكل مستمر.



وطالب القيادي في إصلاح تريم، السلطة المحلية بالمحافظة بالإسراع في معالجة أزمات المشتقات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء التي يعانيها المواطنين في وادي حضرموت.



وأكد أن منهج الإصلاح، واضح وضوح الشمس في الحفاظ على الدولة ولم يكن يوما إلا في صف الدولة والشرعية.



وحيا "صبيح" تضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في جبهات البطولة والشرف المشتعلة ضد مليشيات الحوثي.



ودعا القيادي في إصلاح تريم كافة القوى السياسية في حضرموت إلى مزيد من التلاحم والتواصل والتقارب لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.



وتخلل الفعالية الاحتفالية تقديم وصلات فنية وتراثية وتقديم أوبريت حمل عنوان معاناه وأمل والذي جسد المعاناة التي يعيشها المواطن.

