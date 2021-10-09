اجتماع يبحث الحلول لتوفير الغاز المنزلي للمواطنين ويقر عدد من التوصيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، بمكتبه اليوم، مدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان وعدد من شيوخ وعقال الحارات، لمناقشة توفير الغاز المنزلي بكميات كافية للمواطنين ومنع التلاعب بأسعاره.



وناقش اللقاء الذي حضره مديرعام مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ عبدالله خودم و مدير عام فرع وزارة النفط -القائم بأعمال مدير شركة الغاز سعيد المزروعي، عدد من المقترحات والحلول لمنع التلاعب بأسعار الغاز وتوفيره بكميات كافية للمواطنين.

وخرج اللقاء بعدد من المعالجات والتوصيات أهمها تحديد سعر أسطوانة الغاز للمواطن ب 5000 ريال في مدينة الغيضة، والرفع إلى شركة صافر بتزويد محافظة المهرة بكميات إضافية كون المحافظة استقبلت ألاف الأسر من النازحين وتشهد تزايد مستمر في عدد السكان، والتنسيق بين السلطة المحلية بالغيضة وعقال الحارات لتحديد مندوبين لبيع الغاز وتنظيم العملية وضبط المخالفين