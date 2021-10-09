80 شاحنة محملة تدخل اليمن عبر منفذ الوديعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الوديعة

استقبل منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، 80 شاحنة اغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.



وحسب وكالة الانباء السعودية ان الشاحنات الاغاثية تحمل على متنها 1,471 طنا و776 كيلو غرام من المساعدات الانسانية المتنوعة, منها 32 شاحنة تحمل مساعدات غذائية تزن 715 طنا و839 كيلو غرام و 4 شاحنات تحمل مساعدات طبية تزن 21 طنا و232 كيلو و3 شاحنات تحمل مساعدات ايوائية تزن 11 طن و745 كيلو جرام, و41 شاحنة تحمل كميات من التمور تزن 722 طنا و930 كيلو جرام متوجهة الى 11 محافظة يمنية.

وذكرت الوكالة ان المحافظات التي ستستفيد من تلك المساعدات هي : عدن, المهرة, حضرموت, صعدة, حجة, مأرب, شبوة, الضالع, البيضاء, أبين, لحج.