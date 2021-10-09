شاهد بالفيديو : شاهد رقص البنات في مدارس صنعاء بالجنبية وملابس الرجال على الطريقة الحوثية

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يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جرى تصويره في إحدى مدارس البنات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأظهر الفيديو قيام الفتيات بارتداء زي رجال والجنبية على خصورهن ويقمن بأداء رقصات على إيقاع زوامل حوثية ضمن احتفاء بمناسبة "المولد النبوي" الذي تقيمه الميليشيا بشكل سنوي. وأثار الفيديو سخطا واسعا في أوساط اليمنيين الذين انتقدوا هكذا مظاهر لم تكن توجد داخل المدارس وخاصة المخصصة للفتيات.

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