شكرا لبحثكم عن خبر انقطاع الطريق الوحيد بين عدن وتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة تعز يوم أمس الجمعة في قطع الطريق الرئيسي الواصل بين محافظتي تعز وعدن عبر منفذ هيجة العبد.

وأكدت مسافرون لـ"المشهد اليمني"، أن كلاً من طريق الضباب وطريق هيجة العبد والقبيطة والأقروض إنقطعت بشكل كبير بعد تأثر الطرق من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها غالبية مناطق تعز خلال الست الساعات الماضية.

وكانت مصادر محلية حذرت في وقت سابق كافة المسافرين من وإلى عدن من كثافة السيول نتيجة الأمطار في منطقة هيجة العبد.

ولم تقدر حتى الآن حجم الأضرار التي لحقت بالطريق الرئيسي الواصل بين المحافظتين، فيما طالب مواطنون السلطات المحلية لسرعة التحرك ووضع سيارات اسعاف والدفاع المدني في حالة التأهب القصوى في حال حدوث أي طارئ .

الجدير بذكره أن مركز الأرصاد اليمنية أطلق في وقت سابق تحذيرات عاجلة من أمطار فيضانية قوية وشديدة الغزارة في محافظة تعز و7 محافظات أخرى.