العبودي يترأس اجتماعاً للجنة المكلفة بإعداد تقرير الإنجاز السنوي للمشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ترأس وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، بمكتبه اليوم، اجتماعاً للجنة المكلفة بإعداد تقرير الانجاز السنوي للمشاريع لعام 2021م، ومقترح البرنامج الاستثماري لعام 2022م.



ووجهت اللجنة خطاب لكافة الجهات المنفذة للمشاريع والممولة عبر السلطة المحلية بحصر المشاريع والرفع بها إلى اللجنة.

وتعمل اللجنة على تحديد الالتزامات الفعلية للمشاريع الأساسية لمشاريع البنية التحتية من كهرباء ومياه وغيرها من الخدمات الأخرى وحصر المشاريع وإضافتها لمقترح البرنامج الاستثماري لعام 2022م، والبدء بالمشاريع ذات الأولوية القصوى.

وتتكون اللجنة التي شكلها معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، من وكيل المحافظة للشؤون الفنية رئيساً وعضوية كل من مدير عام مكتب المالية ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان المحافظة ورئيس اللجنة الفنية.