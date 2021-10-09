تواصل أعمال رفع مخلفات سيول الأمطار الأخيرة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

تواصل المؤسسة العامة للطرق والجسور، بمدينة المكلا، أعمال رفع مخلفات سيول الأمطار الأخيرة، نتيجة لتأثر بلادنا بالحالة المدارية شاهين والتي تحولت إلى موجة مدارية رطبة.



وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور بحضرموت المهندس طه باحيدرة، أن المؤسسة سخرت كافة طاقاتها البشرية ومعدّاتها، وركّزت في اعمالها على رفع أكوام الأتربة ومخلفات سيول الأمطار، مبينًا انه تم تقسيم مدينة المكلا إلى مربعات وتوزيع القوة البشرية والمعدات وفقًا واحتاج كل مربع، حتى تتمكن المؤسسة من السيطرة على المدينة ورفع الأضرار عنها في أسرع وقت ممكن.

وأشار المهندس باحيدرة إلى أن العمل سيستمر، وأنه عقب مرحلة رفع أكوام الأتربة والمخلفات، ستعمل مكانس المؤسسة ليلًا لتنظيف الطرقات والجسور من بقايا الأتربة، مؤكدًا أن الأعمال مستمرة وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، حتى تعود المدينة إلى ما كانت إليه