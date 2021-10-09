مناقشة مستجدات الوضع الوبائي بالمهرة وآليات مواجهة الموجة الثالثة لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش اجتماع للجنة الفنية بمكتب الصحة لمواجهة فيروس كورونا المنبثقة عن لجنة الطوارئ بمحافظة المهرة،اليوم، مستجدات الوضع الوبائي في المحافظة وسبل مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا في مديرية سيحوت.



واستعرض الاجتماع الذي ترأسه مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد، تقرير الرعاية الصحية الأولية عن الوضع الوبائي بالمحافظة والحالات المكتشفة منذ مطلع شهر أكتوبر من العام الجاري والإجراءات الاحترازية العاجلة التي يجب اتخاذها في هذا الجانب.

وأقر الاجتماع رفع سلسلة من الإجراءات إلى لجنة الطوارئ تتضمن رفع جاهزية المستشفيات وأقسام ومراكز العزل الرئيسية وحزمة من القرارات الاحترازية وتفعيل نشر الوعي والتثقيف الصحي بالمحافظة.

وشدد مدير عام مكتب الصحة، على أهمية تضافر الجهود ورفع الجاهزية القصوى في مواجهة الموجة الثالثة من الفيروس كورنا الذي شهد انتشار واسع في عدداً من مديريات المحافظة