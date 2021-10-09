تنفيذ حملة لإزالة الأضرار التي خلّفتها الأمطار والسيول بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

نفذ صندوق النظافة والتحسين ومكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت أعمال إزالة الأضرار التي خلّفتها مياة الأمطار والسيول جرآء منخفض شاهين الذي تحول إلى موجة مدارية رطبة، تأثرت به مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت .



وتأتي هذه الأعمال بتوجيهات مباشرة من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، للمكاتب والمؤسسات المدنية ذات العلاقة بسرعة مباشرة الأعمال لتقديم المساعدات وإنقاذ المواطنين وذلك برفع المخلفات من الشوارع و الطرقات لتسهيل حركة المارة من المواطنين .

وتضمن تنفيذ الأعمال رفع الانهيارات الصخرية ومخلفات القمامة وأكوام الأتربة وتصفية عبارات مجرى السيول لتسهيل جريانها وتدفقها وفتح الطرقات المسدودة .

هذا وتستمر اعمال الرفع حتى يتم إزالة ما خلّفته الأمطار والسيول لضمان حماية المواطنين وتسهيل حركة سير المواطنين في الطرقات والشوارع