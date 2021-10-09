وزير الإعلام يحذر من مخطط حوثي لاغراق المناطق الخاضعة لسيطرته بالمخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، من مخطط خطير تنفذه مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، لاغراق المناطق الخاضعة لسيطرتها بآفة‏ المخدرات.



واوضح معمر الارياني، ان تقارير ومعلومات مفزعة تشير لحجم تداول المخدرات، ومئات الشبكات التي تنشط برعاية حوثية كاملة في التهريب والاتجار والترويج والايقاع بعشرات الآلاف من الضحايا من فئة الشباب.

واشار الارياني الى ان التقارير الواردة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تؤكد تورط قيادات حوثية بارزة في شبكات الاتجار بالمخدرات واتخاذها كمصدر رئيسي لتمويل ما تسميه "المجهود الحربي"، واستدراج واستقطاب الآلاف من الشباب للانخراط في صفوفها، والزج بهم في معاركها العبثية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة‏.

واكد الارياني ان هذه المعلومات امتداد للتقارير التي تؤكد تورط نظام طهران ومليشياته الطائفية في المنطقة وعلى رأسها حزب الله اللبناني في صناعة وتجارة المخدرات، واتخاذه مصدر رئيسي لتمويل أنشطتها الارهابية،وتنفيذ سياستها التدميرية وطموحاتها التوسعية، واستغلال وتدمير الطاقات البشرية في البلدان المستهدفة.