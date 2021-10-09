شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة انشقاق قائد عسكري كبير بقواته عن الشرعية وانضمامه للحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن قائد بقوات الشرعية انضمامه للحوثيين في شبوة. وقالت مصادر لكريتر سكاي:اعلن محمد هشله احمد قائد كتيبة باللواء 26 التابع لمحور بيحان لصفوف الحوثيين مع كتيبته. واضافت:هشله عين من بن عديو مديرا عاما لمديرية عين واحد المشاركين بالحرب مع الشرعية بعام 2019م ضد الانتقالي.

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