شكرا لبحثكم عن خبر مزاد علني لبيع لوحات رسمها محمد علي كلاي بملايين الدولارات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - باع مزاد فى مدينة نيويورك الأمريكية، 26 لوحة فنية من تنفيذ أسطورة الملاكمة الراحل، محمد على كلاى، بمبلغ قارب على المليون دولار، وبيعت تحديدا بـ 945524 دولارا .

ومن بين الأعمال، تم بيع رسم بالقلم اللباد "الفلوماستر"، رسمه أسطورة الملاكمة الراحل عن رياضة الملاكمة بأكثر من 425 ألف دولار في مزاد بنيويورك أقيم يوم الثلاثاء لأعماله الفنية غيرالمعروفة على نطاق واسع، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

فيما تم بيع اللوحة المسماة "ستينج لايك بي" أو "السع كنحلة"، والتي رسمها على ورقة في عام 1978، أكثر الأعمال المطلوبة بين أكثر من 20 لوحة، وكانت التقديرات التي سبقت عملية البيع تشير إلى سعر يتراوح بين 40 و60 ألف دولار.

وكتب على الرسمة، عبارة "طار كفراشة ولسع كنحلة!" واشتهر علي باستخدام هذه العبارة ليصف أسلوبه في الملاكمة.

وذكرت دار بونهامز للمزادات أن 26 لوحة فنية من عمل محمد علي بيعت مقابل 945524 دولارا إجمالا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للتقديرات الأولية، وقالت بونهامز إن لوحة "ستينج لايك بي" اشتراها أحد جامعي تذكارات علي ويقيم في بريطانيا، ولم يتم تحديد المشترين الآخرين.

وبيعت لوحة رسمها عام 1979 باللونين الأحمر والأبيض والأزرق على قماش وكتب عليها "أحبك يا أمريكا" بمبلغ 150 ألف دولار، وجاءت لوحات ورسومات علي المعروضة في المزاد من مجموعة يمتلكها رودني هيلتون براون الذي عمل مع علي في أعماله الفنية.