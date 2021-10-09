القاء القبض على رجل أعمال يمني معروف بتهمة دعم الحوثيين...لن تصدق من يكون!

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يزيد بن سلمان - شبوة - ضبطت المخابرات السعودية رجل أعمال يمني ثبت تورطه بدعم ميليشات الحوثي الارهابية، قبيل ان تقوم بالافراج عنه بضمانات تجارية كبيرة. وقالت مصادر خاصة لموقع المشهد السابع ، أن تاجر مصنع الحديد في حضرموت المدعو يحيى باجرش تم ضبطه من المخابرات السعودية أثناء دخوله الى الأراضي السعودية قادما من حضرموت ، عقب متابعة مستمرة لتحركاته وثبوت ارتباطه بالحوثيين عبر عناصرهم المتواجدة في العاصمة العمانية مسقط وشركاته مع مسؤول عماني رفيع المستوى في شركة المكلا ريسوت ، وقيامه بدعم الميليشيات الحوثية عبر موزعين محليين بتزويدها بصفائح حديديه عبر مصنع الحديد التابع له وتستخدمها الميليشيات في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليسيتة التي تستهدف الأراضي السعودية والعديد من المناطق اليمنية. وأشارت المصادر أن القيادة السعودية أبلغت الجانب اليمني بعملية ضبط رجل الأعمال المذكور وزودتها بالادلة الدامغة عن تورطه بدعم الحوثيين والتي ابدت استغرابها واستنكارها لما قام به التاجر المدعو باجرش

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