شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الخارجية تؤيد اللواء العرادة وتصدر بيان يكشف ما يحدث في العبدية بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهمت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية لليمن، مليشيا الحوثي بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق المدنيين والنازحين بمديرية العبدية في مأرب.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء سبأ أمس الجمعة: "في الوقت الذي تستهدف مليشيا الحوثي عشرات الآلاف من المدنيين في المديرية بمختلف أنواع الأسلحة، تفرض حصارا خانقا على المديرية وتمنع دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال للمديرية".

وطالبت مجلس الأمن الدولي بحماية المدنيين بشتى السبل الممكنة وتجنيبهم ويلات الحرب والاستهداف المباشر بالصواريخ الباليستية الموجهة والأسلحة الثقيلة. ودعا البيان إلى إدانة دولية لما ترتكبه مليشيا الحوثي من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن.

الجدير بذكره أن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، أكد في وقت سابق لممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، رينو ماري ديتال، أن حصار مليشيا الحوثي لـ35 ألف نسمة في مديرية العبدية منذ 21 سبتمبر الماضي، جريمة إنسانية وإبادة جماعية ستبقى وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الصامت حتى الآن.

وطالب العرادة، بتدخل دولي عاجل لفك الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مديرية العبدية، بمحافظة مارب.