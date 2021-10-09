شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. آثار سقوط المقذوف الحوثي في مطار الملك عبدالله.. والتحالف يكشف حصيلة الضحايا (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر لدعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من مساء الجمعة، صورا تظهر فيها اثار الأضرار التي خلفها المقذوف الحوثي الذي سقط في مطار الملك عبدالله بجازان.

وقال في بيان له، إن طائرة مسيرة مفخخة استخدمت في محاولة استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.

وأشار إلى أن هناك محاولات عبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية وسيتم التعامل مع مصادر الهجوم .

وأكد أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، بما تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

أعلن التحالف في وقت سابق، سقوط سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان أطلقته الة الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد التحالف، وجود 5 إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين في مطار جازان



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