شكرا لبحثكم عن خبر هؤلاء ممنوعون من دخول المسجد الحرام بـ قرار من وزارة الحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية على عدم السماح للأعمار الأقل من 12 عامًا بالدخول للمسجد الحرام.

جاء ذلك بعد أن تلقّت وزارة الحج والعمرة استفسارًا بخصوص السماح باصطحاب الأطفال في العمرة.

وبينت الوزارة السعودية ، ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين، أنه لا يسمح للأعمار الأقل من 12 عامًا بالدخول للحرم المكي الشريف.

وكانت وزارة الحج والعمرة، بالسعودية، نفت صحة إتاحة أداء مناسك العمرة ابتداء من غرة شهر ربيع الأول الجاري دون حجز مسبق والاكتفاء بإظهار الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا»

وأكدت الوزارة السعودية بحسب صحيفة الايام البحرينية؛ على أن أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام يستلزم إصدار التصاريح عبر تطبيق «اعتمرنا» أو تطبيق «توكلنا»، ولا يمكن الدخول إلى المسجد الحرام من دون وجود تصاريح فعالة، مشيرة إلى أن التصاريح المتاحة عبر «اعتمرنا» و«توكلنا» هي للعمرة والصلوات داخل المسجد الحرام فقط

وذكرت «الحج والعمرة» أن الفترة الفاصلة بين إصدار تصريح العمرة وإمكانية إصدار تصريح آخر هو 15 يوما، حيث يمكن الحجز مجددا لأداء العمرة بعد انتهاء الفترة المحددة،

فيما أفادت بأنه لا يمكن حجز الصلوات في المسجد الحرام لأكثر من يوم في نفس الوقت، ولكن يمكن الحجز ليوم آخر بعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية