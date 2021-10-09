شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تفوز بمبلغ 30 مليون دولار بحكم قضائي دولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فازت الحكومة اليمنية الشرعية، بحكم قضائي دولي، في دعوى مرفوعة ضدها من قِبل شركة (DNO) النفطية - اليمن وآخرين.

ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية، عن وزارة الشؤون القانونية بيانا قالت فيه " قضى الحكم برفض طلب قدمته شركة (DNO) النفطية - اليمن وآخرين، لإلغاء قرار تحكيم صدر لصالح الحكومة اليمنية ممثلة بوزارتي النفط والمعادن والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نيابة عن اليمن، ضد الشركة النفطية وآخرين.

وأكد البيان أن المحكمة أيدت حكم التعويض بمبلغ 30 مليون دولار الذي حكمت به الغرفة التجارية الدولية التي تم تحكيمها في النزاع، بالإضافة إلى 200 ألف يورو تكاليف الدعوى لصالح الحكومة اليمنية.

وأضاف البيان: أن محكمة استئناف باريس أكدت بشكل كامل على شرعية الحكومة اليمنية برئاسة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ورفضت أي حجج بأن تنفيذ قرار التحكيم كان مخالفا للسياسة العامة الفرنسية، أو كان انتهاكا لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني أو العقوبات الدولية أو الأوروبية، كما أكدت أن حقوق الإنسان والعقوبات الدولية وعقوبات الاتحاد الأوروبي هي جزء من السياسة العامة الدولية الفرنسية.

ومثلت الحكومة في هذه القضية وزارتي الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والنفط والمعادن، بالتعاون مع المستشارين، مؤسسة المحاماة الدولية كلايد وشركاه، بحسب الوكالة.