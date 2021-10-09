شكرا لبحثكم عن خبر نائب توافقي و4 مساعدين بديلا عن الرئيس هادي والجنرال الأحمر لقيادة الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر سياسية وإعلامية، عن مبادرة السلام، التي تم إعدادها وطرحها على الساحة السياسية، لإنهاء الحرب في اليمن، برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأكدت أن المبادرة تتضمن إزاحة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ونائبه، علي محسن الأحمر، من السلطة لصالح جسم سياسي جديد.

وتتضمن المبادرة، وفقا للمصادر، مقترحات عدة، منها نقل صلاحيات الرئيس هادي لنائب توافقي يكون معه 4 مساعدين، بحيث يكون -النائب ومساعداه- خارج الصراع الدائر منذ 7 سنوات.