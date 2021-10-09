شكرا لبحثكم عن خبر رسميا ... مستجدات وتفاصيل وصور جديدة من مطار الملك عبدالله بجازان بعد استهدافه من قبل الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن العربي لدعم الشرعية في اليمن، تفاصيل ومستجدات الهجوم الارهابي، الذي استهدف مطار في منطقة ، جنوب السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي ، في بيان، أن طائرة مسيّرة مفخخة استخدمت بمحاولة الهجوم العدائي على مطار الملك عبدالله بجازان من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد المالكي وقوع (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

المالكي أوضح أن (6) حالات من الاصابات لمسافرين وعاملين بالمطار من الجنسية السعودية، و(3) حالات لعاملين من الجنسية البنغلاديشية، وحالة واحدة لأحد العاملين من الجنسية السودانية.

وبحسب المالكي نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

واتهم المالكي المليشيا الحوثية الإرهابية بالاستمرار في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .

ولفت المالكي إلى أن قيادة القوات المشتركة مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وعرض التحالف صورًا لبقايا حطام وأجزاء الطائرة المسيرة المفخخة الثانية التي تم اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات السعودية وإفشال محاولة استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.

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