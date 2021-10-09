شكرا لبحثكم عن خبر كما لم تشاهده من قبل...الفنان احمد السنيدار يرقص على انغام احد أغانيه (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان اليمني احمد السنيدار وهو يرقص على انغام احدى اقد أغانيه.

واظهر الفيديو الفنان السنيدار المقيم في العاصمة المصرية القاهرة منذ مدة تزيد على ثلاثين عاما، مرتديا زيا رسميا وهو يرقص ويصفق على اغنية "ياحي ياقيوم".

أويعد الفنان والملحن أحمد السُّنَيْدار، من مشاهير الغناء اليمني، له دور في إحياء وتطوير التراث الغنائي اليمني القديم واللون الصنعاني على وجه الخصوص المعروف بثرائه وصعوبته. يشار الى ان الفنان أحمد السنيدار من مواليد حارة الأبهر في صنعاء القديمة عام 1939، وهو متزوج وله بنتان وأربعة ذكور. حصل على منحة دراسية لدراسة الموسيقى في معهد الموسيقى العربية بالقاهرة عام 1960م، وعند قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م، قطع دراسته بالقاهرة وعاد إلى اليمن وساهم من خلال أناشيده الوطنية في الثورة. عين مستشارا ثقافيا في سفارة اليمن بالقاهرة، وأسس فيها المركز الثقافي اليمني والذي ساهم بشكل فاعل في إبراز الفن اليمني الغنائي والأنشادي من خلال تنظيمه لمشاركات اليمن في العديد من الفعاليات الفنية بجمهورية مصر العربية بما فيها المشاركة في فعاليات دار الأوبرا المصرية.

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