رصد "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء اليوم والتي جاءت على النحو التالي:

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في صنعاء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة