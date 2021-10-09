الثالثة خلال شهر.. مقتل شاب في نقطة تفتيش تابعة للانتقالي في لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شاب برصاص مسلحين من ميليشيا الحزام الأمني التابعة للانتقالي المدعوم من الإمارات، في حاجز تفتيش بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، في حادثة هي الثالثة من نوعها خلال شهر.



وقالت مصادر محلية وإعلامية، إن مسلحين من ميليشيا الحزام الأمني في نقطة تفتيش بمديرية الحد بيافع، أطلقوا النار، أمس الخميس، على الشاب (محمد عبدربه الملجمي) ماأدى إلى مقتله دون معرفة دوافع الجريمة المتصاعدة في مناطق سيطرة الانتقالي الإماراتي.



وأضافت المصادر أن الحادثة تمت بينما كان "الملجمي" في طريقه إلى مركز المديرية لأخذ لقاح فيروس كورونا، قادمًا من مسقط رأسه في مديرية الملاجم التابعة لمحافظة البيضاء المجاورة.



وتأتي الحادثة بعد يومين من مقتل الموظف الصحي "عاطف الحرازي" في منظمة أطباء بلا حدود برصاص مسلحين في نقطة تفتيش في ذات المحافظة.



وهذه هي ثالث عملية قتل وتوقيف في الحواجز الأمنية الواقعة في محافظة لحج الخاضعة لسيطرة ميليشيا مجلس الانتقالي الجنوبي، إذ قتل في مطلع شهر سبتمبر الشاب عبد الملك السنباني العائد من الاغتراب في أمريكا عبر مطار عدن، برصاص جنود نقطة من اللواء التاسع صاعقة التابع للانتقالي في مديرية طور الباحة.

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