حضرموت.. الرئاسة والحكومة توجهان بتقديم الدعم السريع للمواطنين المتضررين من السيول

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه الرئيس هادي بتقديم الدعم السريع للمواطنين المتضررين من السيول في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، نتيجة تأثرها بالحالة المدارية الناتجة عن عاصفة شاهين - الذي ضرب سلطنة عُمان وإيران - والتي تحولت الى موجة مدارية رطبة.



وأطلع كل من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، اليوم الجمعة، على تداعيات الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة، وألحقت أضرارا بالغة بالممتلكات العامة والخاصة، في اتصالين منفصلين لمحافظ حضرموت البحسني.



ووجه الرئيس، الحكومة بتقديم الدعم السريع والعاجل للأضرار الناجمة عن الكارثة الطبيعية ومساعدة المواطنين والمتضررين وتقديم العون اللازم، واتخاذ الحلول والمعالجات اللازمة، مشددا على "ضرورة بذل كل الجهود لإنقاذ ومساعدة العالقين وتقديم العون الانساني العاجل للمتضررين والنازحين".



من جانبه اطلع رئيس الوزراء معين عبد الملك، على حجم الاضرار في البنية التحتية والممتلكات الخاصة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وأطلع على تقارير أولية حول الاضرار التي حدثت وجهود تقديم المساعدة للمواطنين وإنقاذهم وفتح الطرقات وحصر الاضرار.



وأكد، على تقديم الدعم السريع والعاجل للأضرار الناجمة عن الكارثة الطبيعية ومساعدة المواطنين والمتضررين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس هادي، ووجه المؤسسات المعنية بتكليف فرق للنزول الميداني لتقدير الاضرار والعمل على اصلاحها بشكل عاجل.



ووفق وكالة سبأ "يتابع رئيس الحكومة، مع محافظي عدن، التأثيرات الناجمة عن تمدد الحالة المدارية الى هذه المحافظات واليات الاستعداد للتعامل معها"، ووجه بمضاعفة الجهود لتقليل الاضرار، وتنسيق الجهود المركزية والمحلية والمجتمعية لتفادي الأضرار.



وشهدت مديريات ساحل حضرموت (شرقي اليمن) مساء الأربعاء، سيولاً جارفة، تأثراً بإعصار "شاهين"، وتسببت بأضرار مادية كبيرة، حيث جرفت السيول جرف عدد كبير من المركبات وتضررت كثير من الممتلكات وأدت الى قطع عدد من الطرق.



وكانت غرفة أرصاد حضرموت، أن كمية الأمطار التي هطلت بلغت 102ملم، وهي كمية كبيرة تجاوزت كل التنبؤات، وذكرت "أن كمية المطر التي هطلت على مدينة المكلا تعادل عدة سنوات".

المصدر: يمن شباب نت + وكالة سبأ