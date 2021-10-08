تعز.. وفاة امرأتين وإصابة 6 أشخاص في حادث انزلاق سيارة بسبب الأمطار في "صبر"

توفيت امرأتان وأصيب ستة أشخاص أخرين اليوم الجمعة، في حادث سقوط سيارة في منطقة صبر جنوب شرق محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن سيارة هيلوكس سقطت، عصر اليوم، بمنطقة الدمغة في الطريق المؤدي إلى مرتفعات جبل صبر".



وأضاف المصدر أن " الحادث جاء بسبب انزلاق السيارة مع هطول الأمطار وعدم قدرة السائق على التحكم بالسيارة أثناء مقابلته لسيارة أخرى قادمة من الأسفل ما أدى إلى سقوطها مسافة شاهقة".



وأوضح المصدر أن "الحاث أدى إلى وفاة امرأتين وإصابة ستة أشخاص أخرين بينهم امرأة وطفلين بالإضافة إلى إصابة سائق السيارة، وجميعهم من عائلة واحدة". بحسب مصدر طبي لـ"يمن شباب نت".



ولفت إلى أنه "تم نقل الجرحى إلى مستشفى الروضة على الفور فيما تم وضع الجثث في ثلاجة مستشفى الثورة العام".



وتشهد أجزاء واسعة من محافظة تعز هطول أمطارا غزيرة منذ ظهيرة اليوم وحتى المساء.