عاجل.. 34 إصابة جديدة بكورونا في 6 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

سجلت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة والسكان، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت على 6 محافظات. وقالت الإدارة في بلاغها اليومي بشأن مستجدات الوباء، إن حالات الإصابة الجديدة سُجلت بواقع 12 حالة في المهرة، 11 حالة في عدن، 5 حالات في حضرموت، و 3 حالات في شبوة، وحالتين في تعز، وحالة في الضالع.



وذكر بلاغ إدارة مكافحة الأمراض انه تم تسجيل 8 حالات وفاة، منها 4 حالات في حضرموت، وباقي الحالات في كل من عدن، تعز، لحج، والمهرة، بواقع حالة واحدة في كل محافظة. ووفقا للبلاغ فقد تم تسجيل 36 حالة شفاء، منها 15 حالة في حضرموت، و 12 حالة في تعز، و 4 حالات في الضالع، و 3 حالات في شبوة، وحالتان في عدن، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (9333) حالة منها (1773) حالة وفاة و(5901) حالة تعافٍ.