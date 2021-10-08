رسالة عاجلة من مستشار الرئيس اليمنى حول حرب أكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

هنأ مستشار الرئيس اليمنى رشاد العليمى مصر قيادة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصار أكتوبر المجيد، قائلا:" تهانينا للقيادة المصرية والشعب المصري بهذه المناسبة وإلى مزيد من الإنجازات التى نفخر بها جميعا وهي ليست منجزات للمصريين وإنما للأمة العربية وشعوبها جميعا".



وأكد العليمى، أن هذا الانتصار قد شكل تحولاً تاريخياً في مسار الصراع العربي الإسرئيلي وإنجازاً غير مسبوق للشعب المصري والأمة العربية. مضيفا أن انتصار أكتوبر لم يكن محض الصدفة وإنما كان نتاجا لجهد القيادة والقوات المسلحة المصرية بدءا بحرب الاستنزاف وانتهاء بإعادة بناء الجيش المصري على أسس قتالية وعلمية حديثة وكانت النتيجة انتصار أكتوبر العظيم في معركة مصر والأمة العربية لتحرير الأراضي المصرية المحتلة من الكيان الصهيوني.

وأضاف العليمى قائلا: "ها هي القيادة المصرية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي تبني مصر للحاضر وبرؤية المستقبل وبدعم شعبي واسع يشكل رافداً قوياً للقيادة من أجل تحقيق منجزات مستدامة وغير مسبوقة على كافة المستويات، تنطلق مصر اليوم نحو البناء والتنمية مستلهمة روح ثورة يوليو وانتصار أكتوبر العظيم وما أنجزه الجيش المصري من انتصار أعاد الثقة للمصريين والعرب بجيش مصر وشعبها لتجاوز التحديات وتحقيق الانتصارات وهي مناسبه للتعبير عن مشاعر اليمنيين نحو مصر وقيادتها منذ الوقفة التاريخية إلى جانب الشعب اليمني في ترسيخ الجمهورية بعد ثورة 26سبتمبر 1962بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وهو الموقف الذي تقفه مصر اليوم بقيادتها وشعبها إلى جانب الشعب اليمني، وهو الموقف المعبر عن أصالة الشعب المصري وعروبته وقيمه وقيادته العظيمة ممثلة في القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولن ننساه.