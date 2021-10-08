الخارجية تدين الصمت الدولي إزاء جرائم الحوثيين ضد المدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

استغربت وزارة الخارجية اليمينة من الصمت الدولي إزاء ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين والنازحين بمديرية العبدية في مأرب.



وقالت الوزارة في بيان، إنه في الوقت الذي تستهدف فيه مليشيا الحوثي عشرات الآلاف من المدنيين في المديرية بمختلف أنواع الأسلحة تفرض في الوقت ذاته حصارا خانقا على المديرية وتمنع دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال للمديرية.

وجددت وزارة الخارجية مطالبتها لمجلس الأمن بحماية المدنيين بشتى السبل الممكنة وتجنيبهم ويلات الحرب والاستهداف المباشر بالصواريخ الباليستية الموجهة والأسلحة الثقيلة، كما دعت إلى إدانة دولية لما ترتكبه مليشيا الحوثي من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن.